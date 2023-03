In campo il duello diretto è stato più tra Damian Lillard (41 punti con 12/22 al tiro per lui) e Brandon Ingram (40 con 18/29) che tra Lillard e C.J. McCollum, ma la sfida andata in scena nella notte a Portland tra Blazers e Pelicans ha segnato anche il primo scontro da avversari (dopo oltre 500 partite disputate assieme, senza contare i playoff) dei due ex compagni di squadra, a lungo assieme in Oregon. "All'inizio è stato strano", ha ammesso Lillard: "Sembrava quasi un allenamento, solo più lungo e con qualche fischio in più. Ma è stato bello, perché l'essenza del nostro gioco è misurarsi con i giocatori che rispetti di più, meglio ancora se sono amici con cui hai condiviso tanti bei momenti". E per McCollum e i suoi Pelicans forse non c'era momento peggiore per sfidare Lillard, che nelle ultime 20 gare sta viaggiando a 38.7 punti di media: "Matchup davvero complicato", ha ammesso l'ex Blazers, oggi a New Orleans, che al via della partita è andato proprio in marcatura su Lillard a tutto campo: "Conoscendolo come lo conosco io, volevo dare subito una certa intensità alla gara".