Il grande pubblico si è entusiasmato per i balzi, le schiacciate e la faccia da bravo ragazzo di Mac McClung durante l'ultimo weekend delle stelle NBA, andato in scena a Salt Lake City tra il 17 e il 19 febbraio. Il giocatore dei Delaware Blue Coats della G League, firmato con un contratto two-way dai Philadelphia 76ers proprio prima dell'All-Star weekend, è stato forse il volto di copertina della kermesse andata in scena nello Utah. Ma poi? Che ne è stato di lui, da allora? Nel roster dei Sixers di McClung non c'è traccia, nonostante l'accordo contrattuale; e allora, per trovarlo, bisogna "scendere" in G League, dove - dopo essersi leaureato campione nella gara delle schiacciate NBA - il giocatore è già sceso in campo cinque volte, sempre con la maglia della squadra satellite di Philadelphia, i Blue Coats. E nelle ultime due partite, McClung ha di nuovo fatto alzare più di un sopracciglio: nella gara contro i Capital City Go-Go del 27 febbraio ha segnato infatti 26 punti con un ottimo 10/16 dal campo e 3/6 da tre, ma ancora meglio ha fatto nella prima partita di marzo, contro i Westchester Knicks, firmando 31 punti in 31 minuti, con 11/17 al tiro ma uno strabiliante 6/7 dalla lunga distanza.