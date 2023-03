Non solo la celebrazione in campo nella partita del record contro OKC, e la seguente cerimonia durante l'All-Star Game di Salt Lake City. La NBA, insieme ai Lakers, ha voluto omaggiare il miglior marcatore della storia della lega anche con qualcosa di fisicamente concreto: un gioiello. Si tratta di una catena con pendente realizzata da una famosa casa di gioielleria. Sulla parte anteriore l'immagine di un leone con la corona, la scritta 'NBA all-time leading scorer', e i due numeri indossati da LeBron in carriera, il 23 e il 6. Sul retro i simboli delle tre squadre in cui ha giocato, Cavs, Heat e Lakers, e un testo in cui si legge la cifra di punti del record: "38.388 and counting...". Raggiungendo quel numero la stella dei Lakers ha infatti superato al primo posto in classifica un'altra leggenda gialloviola come Kareem Abdul-Jabbar, ma non si è certo fernato, anche se al momento è fermo ai box per un infortunio alla caviglia. Il suo ritorno in campo in questa stagione è rinviato probabilmente ai playoff, nel caso in cui i Lakers risucissero a qualificarsi (al momento sono noni a Ovest in zona play-in). Il gioiello che LeBron sogna davvero di conquistare è il quinto anello di campione NBA della sua carriera, anche se quest'anno le speranze di successo sembrano alquanto limitate.