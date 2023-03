Curry fa 40 ma Warriors ko, vincono Lakers e Bucks

5/16

NEW YORK KNICKS-CHARLOTTE HORNETS 105-112 | Si interrompe sul più bello la striscia di nove successi in fila dei Knicks, che perdono in casa contro Charlotte la partita che sembrava la più abbordabile di tutte: merito dei 27 punti di Kelly Oubre Jr e dei 25 di Terry Rozier, mentre New York nel secondo tempo non va mai a bersaglio (39 punti tirando con meno del 30% dal campo): inutili le 16 lunghezze di margine accumulate in avvio, così come i 27 punti di RJ Barrett - miglior realizzatore di un quintetto tutto in doppia cifra

