NBA Sundays: Denver-Brooklyn alle 20.30 su Sky

Per ritrovare due sconfitte in fila dei Denver Nuggets bisogna risalire alla fine del mese di gennaio, quando Nikola Jokic e soci persero sui campi di Milwaukee e Philadelphia — due rivali nella corsa al miglior record di tutta la NBA, dopo che i Nuggets si sono di fatto assicurati il primo nella Western Conference. Ma se perdere sul campo di Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid è più che accettabile, le sconfitte subite per mano dei Chicago Bulls in casa (interrompendo una striscia di otto vittorie consecutive davanti al proprio pubblico) e dei San Antonio Spurs in trasferta (da una squadra che poco tempo fa aveva inanellato una striscia di 16 sconfitte in fila) hanno fatto alzare qualche sopracciglio, specialmente per una squadra che in questa regular season ha viaggiato a velocità di crociera e che non aveva mai perso con Jokic in tripla doppia (25-0 prima del ko in Texas). L’occasione per ritrovare la vittoria arriva sotto forma di un matinée domenicale tutto da gustare in diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 20.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, affrontando i Brooklyn Nets che sembrano aver trovato una forma dopo gli addii di Kevin Durant e Kyrie Irving.