"Stereotipi": istruzioni per l'uso (o il "non" uso). La nuova "vita" di J.R. Smith è quella che Flavio Tranquillo prende di esempio per raccontare il rischio di giudizi affrettati, pregiudiziali, per sentito dire. Perché la nuova vita di J.R. Smith - due volte campione NBA, una volta con Cleveland e un'altra con i Lakers, sempre al fianco di LeBron James - è quella che oggi ci presenta un giocatore vestito come un lord inglese su un verde campo da golf. E quando non ha la mazza in mano (i risultati sul green sono ottimi), sotto braccio ha dei libri, quelli di scuola - perché terminata la carriera NBA è tornato a studiare, a North Carolina A&T State University. E se in passato Smith è stato vittima di stereotipi - "un giocatore tendenzialmente violento, incapace di leggere la partita, portato a forzare dei tiri. Uno che ti fa perdere, più che vincere una partita - anche se poi lui ha vinto", si è detto di lui - oggi il pericolo è proprio l'opposto: "Ora bisogna fare uno sforzo eguale e contrario - e non stereotipizzarlo solo in chiava positiva: quello che ora prende tutti 10 a scuola, quello che ora è un fenomeno nel golf. J.R. Smith è una persona che da giovane ha avuto problemi di dislessia che gli hanno impedito di studiare come avrebbe voluto, che poi ha fatto senz'altro degli errori ma che una volta fuori dalla NBA - non sapendo più cosa fare - ha riscoperto la passione per le aule di studio".