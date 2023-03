La trade che ogni squadra NBA farebbe da subito

12/58

Un’ala con punti nelle mani per completare un quintetto che per quattro quinti in casa Cavaliers funziona a meraviglia: Okoro non ha ancora completato il suo processo di maturazione, ma quando riesce a rendersi pericoloso è uno di quelli che non perdona. Avere Kelly Oubre Jr., in grado di incidere con molta più continuità, sarebbe un lusso enorme per Cleveland in vista dei playoff