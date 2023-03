La parole di Durant sul futuro di Bronny James

Ci sono grandi aspettative - e forse anche qualche pressione eccessiva - sul futuro di Bronny James. Il figlio maggiore di LeBron - 18 anni - ha terminato la sua carriera all'high school con i Sierra Canyon Trailblazers, e ora deve decidere dove giocare nella prossima stagione in attesa di rendersi eleggibile per il Draft NBA (a meno di sorprese quello del 2024). Attende con interesse le sue prossime mosse anche una superstar NBA come Kevin Durant, che ha parlato di Bronny 'consigliandoli' di andare al college. "Ora ci sono tante opzioni per i giovani - ha spiegato KD - andare in Europa, in Asutralia... giocare nella OTE (lega per atleti tra i 16 e i 20 anni), in G League. Ma il palcoscenico migliore per mettersi in mostra secondo me è ancora il college basket, che è ancora ricco di talenti". "Mi piacerebbe vedere Bronny nella NCAA - ha proseguito Durant - rispetto alle altre possibilità. Lo voglio seguire passo passo e vedere che scelte fa, spero che possa emergere". Sull'università dove vorrebbe vederlo giocare KD ha poi la sua idea. "Tra Oregon, Duke e USC? Credo che a USC (University of Southern California) LeBron avrebbe più possibilità per seguire le sue partite". Dalle notizie arrivate finora sembra proprio che Bronny renderà felice l'amico del padre scegliendo di giocare al college, avendo anche ricevuto interesse da diversi atenei ed essendo recentemente valutato come un prospetto a 'cinque stelle' per il 2023. Di quale università indosserà la maglia si scoprirà più avanti, in attesa poi di vederlo in NBA. Con papà LeBron che ha già detto di voler fare di tutto per giocare nella stessa squadra.