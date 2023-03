La salvezza per Damian Lillard è quella di "avere una vita normale"

Proseguendo con esempi di esperienze personali - c’è chi gli ha chiesto nelle scorse settimane: “Quand’è che vinci un titolo NBA?” - Lillard è poi giunto al nodo della questione: “Mentre capisco la logica e sono ben cosciente dell’importanza di giocare per vincere dei titoli - tutti noi che scendiamo in campo puntiamo a conquistare l’anello - non possiamo però continuare a comportarci e recitare come se non contasse più nulla, come se il resto delle cose, come se il viaggio non avesse alcuna importanza. Non possiamo permetterci di fare così: ci sono davvero tanti modi di interpretare la propria esperienza in NBA, ci penso spesso e non so sinceramente se potrò ancora giocare a lungo perché non mi diverte tutto ciò che la NBA sta diventando”. Nella riflessione poi, come sottolineato anche da JJ Redick, a impressionare è spesso la capacità di Lillard di estraniarsi da tutto il rumore e il caos che si genera attorno a lui: “Quello che fa la differenza è la vita reale: non approccio a ciò che mi accade nel quotidiano pensando di essere “Damian Lillard”. No, torno a casa e gioco con i miei figli, vado a trovare mia madre, frequento la mia famiglia: passo le serate al telefono con i parenti a parlare di cose qualunque, comuni. Ho una vita stabile, che non è definita da ciò che sono come giocatore NBA: ho degli amici veri, gente che fa una vita normale. Non passo le giornate davanti la TV a provare a capire cosa fare per ingraziami chi critica o a migliorare la mia immagine”.