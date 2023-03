La guardia dei Chicago Bulls Lonzo Ball ha deciso di sottoporsi alla terza operazione chirurgica al ginocchio sinistro che non gli ha permesso di scendere in campo negli ultimi 14 mesi. Potrebbero passarne anche di più per rivederlo in campo, visto che la sua presenza in campo nella stagione 2023-24 è già data per impossibile, portandolo a saltare due anni e mezzo di carriera

La prossima volta che vedremo Lonzo Ball in campo saremo con ogni probabilità persone molto diverse rispetto a quello che siamo oggi. Secondo quanto riportato da ESPN e The Athletic, lo sfortunato playmaker dei Chicago Bulls ha deciso di sottoporsi a una terza operazione chirurgica al ginocchio sinistro, quello che gli ha impedito di scendere in campo dal gennaio del 2022 in poi, facendogli perdere 14 mesi di pallacanestro. Almeno altrettanti, se non di più, ne ha davanti per poter tornare in campo: sia Adrian Wojnarowski che Shams Charania infatti parlano apertamente della possibilità che Ball salti interamente la stagione 2023-24 dopo aver già perso quella attualmente in corso, rimandando quindi all’autunno del 2024 il suo eventuale ritorno sul parquet — questa volta, si spera, in maniera definitiva. La speranza è che con questo terzo intervento chirurgico di trapianto di cartilagine non solo lui possa guarire completamente, ma anche salvare la sua carriera visto che nell’estate del 2025 terminerà il quadriennale da 80 milioni firmato nel 2021 con i Bulls. I quali, dal canto loro, potranno se non altro pensare alla squadra della prossima stagione sapendo già di non poter contare sull’ex Lakers e Pelicans, il cui obiettivo ora deve essere quello di risolvere una volta per tutte la situazione di un ginocchio che gli impedisce di correre e saltare senza provare dolore.