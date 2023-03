Banchero stoppato sul più bello: Okogie lo ferma

HIGHLIGHTS NBA

Bucks ko a sorpresa in casa, Denver va ai playoff

I Bucks si fanno sorprendere dai Pacers, vincenti a Milwaukee dopo cinque anni nonostante l'assenza dell'All-Star Haliburton. Denver torna a vincere dopo quattro ko in fila grazie ai 30 punti di Jokic, assicurandosi un posto ai playoff e il titolo della sua Division. Vince ancora Sacramento che passa anche a Brooklyn, Toronto travolge Oklahoma City, infine Phoenix batte Orlando con Josh Okogie che stoppa la tripla della possibile parità di Paolo Banchero sulla sirena

DETROIT PISTONS-DENVER NUGGETS 100-119 | I Denver Nuggets tornano a vincere dopo quattro sconfitte in fila, aprendo in due la partita con un ultimo quarto da 33-14 per piegare la resistenza dei combattivi Pistons. I padroni di casa, sconfitti in 12 delle ultime 13 partite, hanno sette giocatori in doppia cifra tra cui un Rodney McGruder da 20 punti e un Jalen Duren da 15+13 in uscita dalla panchina, ma non possono fare niente quando Nikola Jokic decide di chiudere i conti

Il due volte MVP in carica chiude a un assist dalla tripla doppia finendo con 30 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, sbagliando solo quattro dei 18 tiri tentati dal campo nei 34 minuti abbondanti in cui rimane sul parquet. Il centro serbo guida un quintetto tutto in doppia cifra con 20 punti di Kentavious Caldwell-Pope, 19 con 10 assist di Jamal Murray e 15 a testa per Aaron Gordon e Michael Porter Jr. Con questo successo Denver si assicura matematicamente un posto ai playoff e il titolo della Northwest Division con settimane di anticipo sulla fine della regular season