T'Wolves in ansia: si fa male Anthony Edwards

Un passaggio in salto finito nel peggiore dei modi: la partita lunghissima, combattuta e persa da Minnesota contro Chicago per Anthony Edwards dura soltanto otto minuti, prima che la sua caviglia destra compia un movimento innaturale e lo costringa così a lasciare il parquet accompagnato a spalla - con Karl-Anthony Towns ancora in borghese e in panchina che lo aiuta ad andare nello spogliatoio senza poggiare il piede a terra. A fine primo tempo poi i T’Wolves hanno annunciato che non sarebbe tornato sul parquet, presente però in panchina a fare il tifo per i compagni indossando un tutore per evitare ulteriori sforzi o colpi. “Non riesco a camminare, ma so che colpa del dolore: vediamo come andranno le cose domani”, spiega il diretto interessato a fine gara, consapevole che ormai ogni match è cruciale nell’inseguire un posto ai playoff che Minnesota spera di riuscire a sottrarre alla lunga lista di pretendenti a Ovest. Senza Edwards però, definitivamente sbocciato in una stagione da 25 punti, sei rimbalzi e 4.5 assist di media, diventa complicato sperare di portare a termine ogni tipo di inseguimento nelle prossime tre settimane.