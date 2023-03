Jokic al Garden: New York-Denver su Sky alle 18

La sfida del sabato (alle 18 in diretta su Sky Sport NBA con le voci della coppia Bonfardeci-Soragna) mette di fronte due squadre tornate recentemente alla vittoria e che si preparano per recitare da protagoniste ai playoff. Denver domina la Western Conference guidata dal suo MVP, mentre New York ritorna a respirare l'aria dei piani alti della classifica a Est

Non è un momento facile quello dei Denver Nuggets, e non è (mai) una trasferta facile quella al Madison Square Garden. Però "the world's most famous arena" è anche palcoscenico che esalta i grandi campioni, e Nikola Jokic grande campione lo è, alla ricerca della sua terza corona consecutiva da MVP NBA. New Yor Knicks-Denver Nuggets (diretta su Sky Sport NBA alle ore 18 con commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna) è tutto questo e molto di più, con i bluarancio che tornano a esibirsi in casa dopo un giro di quattro trasferte (le prime due perse, le ultime due - a Portland e in casa dei Lakers - vinte) e con i Nuggets che invece hanno ritrovato a Detroit quel sapore di vittoria che sembravano aver smarrito nella prima striscia stagionale di quattro sconfitte. Nonostante i recenti passi falsi, Jokic e compagni restano comodamente in vetta alla Western Conference (Memphis e Sacramento sono a 4.5 gare di distanza) mentre i Knicks sono quinti a Est e devono provare a tenere a distanza i rivali cittadini dei Nets, che li incalzano al sesto posto.