Suns, Durant pronto a tornare in campo il 29 marzo

Buone notizie per Phoenix che, valutati i progressi e lo stato di forma di Kevin Durant, è pronta a riabbracciare sul parquet l'All-Star ex Brooklyn Nets a partire dalla sfida cruciale in chiave accesso ai playoff contro i Minnesota Timberwolves del prossimo 29 marzo: un enorme aiuto in più su cui poter contare e il modo migliore per KD per rimettersi in sesto in vista della postseason

La caviglia girata nel corso del riscaldamento con i Suns sembra essere tornata finalmente a posto e così Devin Durant è pronto a tornare sul parquet con la maglia di Phoenix in questo delicato finale di regular season, in cui ogni vittoria diventa cruciale per provare ad accaparrarsi il posto migliore nella corsa ai playoff. La squadra dell’Arizona al momento è quinta a Ovest, ma con i Clippers e il fattore campo nel primo turno playoff alla portata (distante soltanto una vittoria): con Kevin Durant sul parquet i rapporti di forza cambieranno nuovamente a favore dei Suns, schizzati anche nella quotazioni dei bookmaker non appena è filtrata la notizia del ritorno in campo di KD. La partita fissata per il rientro è quella di mercoledì 29 marzo contro Minnesota, in modo da gestire la ripresa in vista dello sforzo playoff ormai alle porte. I T’Wolves inoltre, al momento al settimo posto a Ovest, sono una delle principali insidie da battere per evitare di scivolare in zona play-in: in partite del genere, avere a disposizione anche Kevin Durant può fare davvero comodo.