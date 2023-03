Banchero ai tifosi: "Pensavano volessimo perdere"

Uno dei risultati più sorprendenti della notte NBA è certamente quello raccolto da Orlando contro Brooklyn: due squadre con ambizioni diverse, arrivate a questo momento della stagione in cui ogni singola partita, ogni possesso diventa decisivo. Per questo motivo la pressione era tutta sulle spalle dei Nets, reduci dall’ottimo successo di Miami che aveva rilanciato le ambizioni playoff degli ospiti (a caccia del 6° posto a Est che garantisce l’accesso diretto senza passare dal play-in) e che invece sono miseramente naufragati contro i Magic di Paolo Banchero. Il n°5 di passaporto italiano ha disputato una partita complicata al tiro, con percentuali basse e 11 punti a referto, ma Orlando ha saputo mandare ben otto giocatori in doppia cifra e vincere una partita che per i Magic conta poco - ancora virtualmente in corsa per la zona play-in, in attesa che l’aritmetica condanni anche loro. In realtà però, guardando alle ultime 50 gare di regular season, Orlando sarebbe con le sue 27 vittorie la 10^ miglior squadra dell’intera NBA: un dato che ben racconta la crescita di un roster giovane che ha dovuto imparare a conoscersi prima di trovare la chiave del successo - senza prendere mai in considerazione la sconfitta e la logica del tanking. Un punto d’orgoglio su cui è tornato anche Paolo Banchero, felice di sottolinearlo via social: “Pensavano che avremmo iniziato a perdere…”, invece i Magic hanno dimostrato eccome di poter puntare in alto anche con questi giocatori a disposizione.