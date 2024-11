A inizio del 3° quarto della sfida in casa dei Grizzlies, la serata di Philadelphia aveva già preso una brutta piega, perché i Sixers erano già sotto di 10 punti contro una versione molto rimaneggiata di Memphisnonostante avessero potuto schierare per la prima volta in stagione le loro tre stelle Tyrese Maxey, Joel Embiid e Paul George fin dall’inizio. E, in effetti, al termine della partita è arrivata la 12° sconfitta stagionale, 5° di fila, per 117-111. L’ennesimo stop di questo avvio di regular season a dir poco disastroso per Philadelphia, però, pare non essere la notizia peggiore arrivata dal Tennessee per i Sixers. Proprio in avvio di ripresa, infatti, George ha dovuto uscire dal campo per un problema al ginocchio sinistro, senza poter più rientrare.