Alla vigilia del passaggio a pagamento per avere la spunta blu sul social network di Elon Musk, LeBron James ha reso noto che non intende pagare neanche 5 dollari per mantenere l'account verificato. "Se mi conoscete sapete che non li pagherò" ha scritto su Twitter, scherzando sulla sua ben nota tendenza al risparmio

Uno degli aspetti meno noti di LeBron James è la sua tendenza al risparmio, diciamo anche rasente la tirchieria. In una vecchia intervista con Rachel Nichols di ESPN raccontò di essere uno di quelli che non accende il roaming del cellulare quando è fuori dagli Stati Uniti, che non scarica applicazioni a pagamento sullo smartphone e che pur di non pagare gli abbonamenti di streaming alle app di riproduzione musicale accettava di ascoltare le pubblicità tra una canzone e l’altra. Il Re ne ha dato un altro sfoggio ieri quando su Twitter tutti un po’ si preparavano alla "rivoluzione" voluta da Elon Musk, cioè far pagare una quota mensile per continuare ad avere la spunta blu vicino al proprio nome che certifica l’autenticità della propria presenza sul social network. "Beh, immagino che la mia spunta blu se ne andrà presto, perché se mi conoscete sapete che non pagherò i 5 dollari" ha scritto James su Twitter, aggiungendo una emoji che scuote le spalle alla fine. Tecnicamente poi James - che in carriera solamente dalla NBA ha guadagnato oltre 390 milioni di dollari - si è sbagliato: i dollari infatti sono 8, non cinque, ma crediamo che se lo venisse a sapere direbbe "allora a maggior ragione non mi abbono" davanti a questa notizia.