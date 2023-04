Il gesto dei Thunder che commuove Monty Williams

La sfida tra i Phoenix Suns di coach Monty Williams e gli Oklahoma City Thunder (la squadra dove ha allenato in passato) era in calendario il 2 aprile, data di nascita della moglie di Williams, tragicamente venuta a mancare in un incidente d'auto il 10 febbraio 2016 proprio nella città dell'Oklahoma. E allora i Thunder scelgono di lasciare libero all'arena il posto in cui era solita sedersi per seguire le partite

Gli Oklahoma City Thunder hanno perso una gara importante nella corsa ai play-in contro Phoenix, ma ne hanno vinta una ancora più importante con il gesto che l'organizzazione ha riservato al proprio ex assistente allenatore, Monty Williams, oggi head coach sulla panchina degli avversari di serata, i Suns. Oltre 7 anni fa, il 10 febbraio 2016, Williams ha tragicamente perso la moglie, Ingrid, in un incidente d'auto, quando lavorava come assistente di coach Billy Donovan sulla panchina di OKC. E con la sfida Thunder-Suns in programma in data 2 aprile - la data del compleanno della moglie di Williams - i padroni di casa hanno scelto di onorare la "presenza" di Ingrid Williams lasciando libero all'arena il posto in cui era solita sedersi per seguire le partite dei Thunder. "Quando ho perso mia moglie questa città - e in particolare questa organizzazione - si è stretta attorno a me e alla mia famiglia in un modo che non dimenticherò mai, e continua a farlo oggi, grazie a Sam Presti (il GM) e a Ayana Lawson (vice presidente dei servizi verso la comunità)", ha detto l'allenatore dei Suns.