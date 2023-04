Nel futuro di Paolo Banchero c'è - con ogni probabilità - il premio di rookie dell'anno. Ma quello che da questa parte dell'oceano interessa forse di più è un altro sviluppo della sua carriera, quello che riguarda quale Paese deciderà di rappresentare in campo, a livello di nazionale, se quella in cui è nato (gli Stati Uniti) o quella di origine della sua famiglia (l'Italia). Un argomento trattato anche nell'ultima puntata del podcast "Knuckleheads", con il n°5 degli Orlando Magic ospite di Quentin Richardson e Darius Miles. Che lo hanno incalzato sull'argomento. "Hai la cittadinanza italiana?". "Sì". "Quindi potresti giocare per la loro nazionale?". "Sì, potrei farlo". "Ma giocherai per Team USA, vero?". "Non lo so ancora, questa è la domanda che mi fanno tutti in continuazione", la prima risposta di Banchero. Che poi racconta a Richardson e Miles le sue origini nel nostro Paese, che risalgono al bisnonno: "E poi mio padre si chiama Mario, suo fratello si chiama Giulio, mio zio Angelo - abbiamo tutti questi nomi italiani, e ovviamente crescendo mi sono chiesto da dove arrivassero. Ma io e mio padre non siamo mai stati in Italia, sto cercando di organizzarmi per andarci in estate perché mio padre mi ha sempre ripetuto di volerci andare, prima o poi, per incontrare quel lato della nostra famiglia che è ancora lì. C'è stata l'opportunità di avere il passaporto italiano, e diventare cittadino italiano, e l'ho colta", racconta ancora Banchero, ammettendo però che ora quello che lo aspetta è una sorta di "dilemma".