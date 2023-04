4 gennaio 2023. Bisogna risalire tanto indietro nel calendario per trovare l’ultima partita disputata da Kevin Durant nella quale la sua squadra ha perso, un 121-112 rimediato ai tempi dei Brooklyn Nets sul campo dei Chicago Bulls. Da quella partita in poi — nella quale chiuse con 44 punti, 15/22 dal campo, 5/10 da tre e 9/9 ai liberi, la sua seconda miglior prestazione stagionale — Durant non ha più perso, inanellando una striscia di dieci vittorie consecutive personali di cui le ultime otto con la maglia dei Phoenix Suns, che con lui in campo non hanno ancora perso. Certamente sulle zero sconfitte accumulate negli ultimi quattro mesi di regular season pesano le tante assenze di Durant, visto che non è sceso in campo dall’8 gennaio all’1 marzo per via di una distorsione al legamento mediale del ginocchio e dall’8 al 27 marzo per una distorsione alla caviglia saltando un totale di 30 partite. Ma anche tornando indietro nel 2022 si trova appena una sconfitta contro Boston il 4 dicembre (31 punti per lui) a fronte di 15 vittorie per la sua squadra dal 27 novembre in poi. In totale quindi Durant ha vinto 25 delle ultime 27 partite in cui è sceso in campo, un ruolino di marcia che — al netto della chimica ancora da registrare coi suoi nuovi compagni, che hanno avuto bisogno di suoi 29 punti per superare i Denver Nuggets privi di tutti i titolari — spaventa non poco il resto della Western Conference e della NBA in ottica playoff.