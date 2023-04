Infortunio Middleton: vuole esserci per i playoff

Nulla di rotto o lesionato nel ginocchio del veterano dei Bucks, che si sottoporrà a lunghe sedute di riabilitazione in vista del 15 aprile - data in cui è previsto l'avvio ufficiale dei playoff NBA. Una postseason in cui Milwaukee vuole recitare da protagonista e sa bene che per farlo ci sarà bisogno del contributo proprio di Middleton

Khris Middleton, fermato dall’ennesimo problema al ginocchio, si è sottoposto a ulteriori esami nelle scorse ore per valutare la tenuta dei legamenti della gamba destra - senza che siano stati riscontrati ulteriori danni. Per questo motivo il talento dei Bucks si sottoporrà la prossima settimana a lunghi trattamenti di riabilitazione con l’intenzione di farsi trovare pronto (magari inizialmente tornando a giocare in uscita dalla panchina, come fatto per buona parte della stagione) fin dal prossimo 15 aprile - quando la postseason avrà ufficialmente il suo avvio. Milwaukee infatti è già certa di avere il miglior record dell’intera NBA, con il vantaggio del fattore campo da poter sfruttare contro qualsiasi avversario e pronta a seguire il play-in per capire quale sarà la franchigia con cui dovrà vedersela nel primo turno. Successi che, soprattutto quando la stagione entra nel vivo, non possono fare a meno delle qualità e dei canestri di un Middleton da 15.1 punti, 4.9 assist e 4.2 rimbalzi di media - limitato e molto attento a livello di sforzo nei mesi scorsi. Ora però, in questa lunga corsa playoff, il veterano dei Bucks non potrà più centellinare lo sforzo, ma dovrà dare fondo a tutte le energie - all’occorrenza anche stringendo i denti, sperando che il ginocchio regga e non faccia ulteriori scherzi.