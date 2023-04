Ultimo giorno di regular season in LIVE STREAMING

Un appuntamento speciale e unico per tutti gli appassionati NBA: una “diretta basket” da seguire a partire dalle 19 in cui scenderanno in campo tutte e 30 le squadre della lega per l’ultima volta in regular season, per definire in maniera completa il tabellone play-in e playoff e lanciare definitivamente la postseason. Segui “NBA 360” in diretta sui canali Sky Sport e in streaming eccezionalmente aperto a tutti sul nostro sito

CLICCA QUI SE NON VEDI LO STREAMING