A 32 anni e nonostante i tanti infortuni alle spalle, la carriera di DeMarcus Cousins appare già avviata sul viale del tramonto da almeno un paio d’anni e in quest’ultima stagione pare essere arrivata la conferma definitiva: nessuno lo ha voluto in squadra, neanche come veterano da sfruttare poco o nulla in uscita dalla panchina al minimo salariale. Cousins, dopo mesi d’attesa, ha quindi deciso di accettare la proposta dei Guaynabo Mets di Porto Rico, ripartendo da un campionato ben diverso per ambizioni e peso economico, ma potenziale trampolino di lancio per chi spera di mettere in mostra tutto il suo talento e di convincere così qualche squadra NBA a tornare sui suoi passi. Il proprietario della squadra non crede ai suoi occhi: “Cousins è uno dei migliori giocatori della sua generazione, a livello di talento uno dei lunghi più dotati mai visti su un parquet”, sottolinea entusiasta di poter contare su un nome del genere. Sette franchigie e 13 anni di carriera in NBA sono lì a parlare per lui, che ora vuole ritrovarsi ripartendo dal basso e mettendo al centro la pallacanestro.