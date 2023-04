Scattano i playoff NBA: Sixers-Nets alle 19 su Sky

I playoff NBA sono pronti a cominciare: a Philadelphia i 76ers, testa di serie numero 3 nella Eastern Conference, ospitano i Brooklyn Nets arrivati sesti in classifica. Un’occasione unica per il debutto in post-season del candidato MVP Joel Embiid, chiamato a una post-season di alto livello: palla a due alle 19 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

Dopo 1.230 partite di regular season e le sei di play-in che hanno determinato il tabellone finale, finalmente ci siamo: stasera alle 19 cominciano i playoff della NBA , inaugurati dalla sfida del Wells Fargo Center tra i Philadelphia 76ers e i Brooklyn Nets . La partita tra la testa di serie numero 3 e la numero 6 della Eastern Conference vede contrapporsi due squadre che hanno incroci in passato , sia perché fanno parte della stessa division (4-0 per Philadelphia negli incontri in regular season) sia per quelli di mercato, a poco più di un anno dallo scambio che ha portato James Harden a Philadelphia e Ben Simmons (tra gli altri) dalla parte opposta. L’australiano non ci sarà , visto che i ricorrenti problemi alla schiena hanno già messo fine alla sua stagione, ma Harden è chiamato a recitare un ruolo di primo piano al fianco di Joel Embiid, confermatosi capocannoniere della NBA per il secondo anno in fila e finalista per il premio di MVP con grandi possibilità di vincere il trofeo assegnato dai media. Ma il momento per salire ulteriormente di livello è questo: da Embiid ci si aspetta una post-season da superstar quale assolutamente è, e i Sixers hanno tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine.

Questo non significa ovviamente che sarà semplice, anzi. Brooklyn gioca con il vantaggio di non avere niente da perdere: dopo le trade a stagione in corso che hanno visto gli addii di Kevin Durant e Kyrie Irving, nessuno si aspetta che la squadra di Jacque Vaughn batta quella allenata da Doc Rivers. Eppure proprio per questo diventano più pericolosi, guidati da un Mikal Bridges che dal suo arrivo a New York si è scoperto realizzatore di alto livello (26.1 punti di media in 27 partite). Ma attorno a lui c’è un gruppo di buonissimi giocatori (l’altro esule di Phoenix Cameron Johnson, i due di Dallas Spencer Dinwiddie e Dorian Finney-Smith, oltre a un ottimo difensore come Nic Claxton e tiratori come Joe Harris e Seth Curry) che possono accendersi da un momento all’altro. Philadelphia è favorita, ma non deve commettere l’errore di distrarsi: la palla a due è prevista alle 19 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua, dando il via alla post-season tutta da vivere sui canali di Sky Sport.