Boston travolge Atlanta in gara-1 e vince 112-99

C’è una brutta notizia per il resto della Eastern Conference e la NBA in generale: se i Boston Celtics sono quelli visti nel secondo quarto di gara-1 contro Atlanta, c’è davvero poco che si possa fare per fermarli. Certo, gli Hawks si sono rivelati un avversario non all’altezza, ma il livello di gioco tenuto dai biancoverdi sui due lati del campo in quei dodici minuti è stato spaventoso. Il risultato è un 45-25 che è bastato e avanzato alla squadra di Joe Mazzulla per chiudere il primo tempo avanti di 30 lunghezze e gestire (non senza qualche affanno) il resto della ripresa, mettendo subito in chiaro i termini di ingaggio per il resto della serie. Sono cinque i giocatori in doppia cifra per i Celtics, che mandano Derrick White (24), Jaylen Brown (29 e 12 rimbalzi) e Jayson Tatum (25 con 11 rimbalzi) annichilendo gli Hawks anche nella metà campo difensiva, specialmente grazie a un Robert Williams onnipresente (12 punti, 8 rimbalzi, 2 assist, 1 recupero e 1 stoppata con 6/6 al tiro).