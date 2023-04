Denver-Minnesota G2: stanotte alle 4 su Sky Sport

Nella prima gara della serie ai Nuggets è bastato uno Jokic da 'soli' 13 punti, 14 rimbalzi e sei assist, per controllare agevolvente una partita in cui, almeno in attacco, hanno fatto la voce grossa soprattutto Jamal Murray (24 punti e 8 assist), e Michael Porter Jr (18 con 4 triple). Ma tutto il quintetto di Denver ha toccato la doppia cifra di punti, così come Bruce Brown in uscita dalla panchina. Per Minnesota invece non è funzionato praticamente nulla: 37% dal campo, 30% da tre e nessun giocatore oltre quota 20. A salvarsi - in parte - il solo Anthony Edwards, autore di 18 punti e 5 assist. Towns ha invece sofferto (e perso) il confronto sotto canestro con Jokic, chiudendo con 11 punti e un pessimo 5/15 al tiro. E' soprattutto su un suo impatto diverso che puntano i Wolves per provare a ribaltare una serie dal pronostico quasi obbligato a favore di Denver, miglior squadra a Ovest in stagione regolare. Sul fonte infortuni Gobert è dato in dubbio per il solito problema alla schiena, e anche Jokic è alle prese con un fastidio al polso, ma dovrebbe farcela. L'appuntamemto è in diretta alle 4.00 di questa notte (mercoledì-giovedì) su Sky Sport NBA. Repliche giovedì con il commento di Alessandro Mamoli e Marco Crespi.