La sua è una posizione di parte, e come tale va considerata. Ma c'è qualcosa che sembra sincero, nello sfogo di coach Doc Rivers dopo le decisioni arbitrali che più hanno fatto discutere in questo avvio di playoff - quelle che hanno riguardato i suoi due giocatori, Embiid e Harden (il secondo espulso in gara-3 contro Brooklyn) ma anche Draymond Green (pure lui espulso contro Sacramento). "Non penso che andasse sospeso dalla lega - dice l'allenatore di Philadelphia del lungo di Golden State - perché così si crea un precedente davvero pericoloso: viene punito chi reagisce e non chi istiga l'avversario per primo. Se passa questo messaggio allora abbiamo davvero un problema, in questa lega". Ma sul caso-Green, Rivers aggiunge anche un'altra considerazione: "Non mi è piaciuto neppure il riferimento al passato di Green per giustificare la sua sospensione: se in passato ha sbagliato, bisogna far qualcosa per punirlo allora, ma ieri è ieri e oggi è oggi".