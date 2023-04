Brunson enorme, New York fa 3-1: Cavs alle corde

NEW YORK KNICKS-CLEVELAND CAVALIERS 102-93 | Nella "bolgia" del Madison Square Garden New York, sopra 2-1 nella serie, parte meglio, portando in campo maggior aggressività e voglia. Il simbolo sono Jalen Brunson (già 16 punti all'intervallo, con anche 5 rimbalzi e 4 assist) e Josh Hart (11 punti con 11 tiri), i due ex compagni a Villanova che guidano i Knicks al +9 all'intervallo di metà gara. Cleveland ha un buon Evan Mobley ma sconta problemi di falli - tre per ciascuno - sia per Garland (negativo: solo 2 punti con 1/5 al tiro) che per Mitchell, con il n°45 dei Cavs che viene raddoppiato in continuazione e chiude il primo tempo a quota 9 punti ma con più palle perse (5) che assist (4). I 9 punti di vantaggio Knicks dell'intervallo svaniscono in un attimo, con i Cavs che aprono il secondo tempo con un parziale di 14-5 e pareggiano la partita a quota 59. Se il terzo quarto - e la reazione degli ospiti - è segnato dalle prodezze di Darius Garland, R.J. Barrett, Josh Hart e Jalen Brunson sono i grandi protagonisti del quarto periodo, riportando avanti New York.