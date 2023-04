New York-Cleveland gara-4 alle 19 su Sky Sport NBA

Dopo lo schiacciante successo dei New York Knicks in gara-3, i Cleveland Cavaliers devono vincere gara-4 per evitare di andare sotto 1-3 nella serie contro Jalen Brunson e soci. Dopo la pessima prova offensiva con appena 79 punti segnati, da Donovan Mitchell e compagni ci si aspetta molto di più: palla a due alle 19 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

Sono servite 1.230 partite di regular season, sei di play-in e altre 19 di playoff prima di arrivare alla prima gara in cui una squadra è stata tenuta sotto gli 80 punti. In questa stagione infatti non era ancora accaduto che un attacco venisse tenuto sotto quota 80 e purtroppo per i Cleveland Cavaliers la loro peggior perfomance offensiva è arrivata in gara-3 contro i New York Knicks, pagando lo scotto del debutto su un campo storico e caldo come il Madison Square Garden per un gruppo giovanissimo. In gara-3 i Cavs non sono più riusciti a rialzarsi dopo un primo tempo drammatico da appena 32 punti segnati, complice la grande difesa dei Knicks capace di tenere Darius Garland e Donovan Mitchell ad appena 13/40 al tiro per 32 punti complessivi, dopo che il primo ne aveva messi 38 in gara-1 e il secondo 32 in gara-2. Se i Cavs voglio evitare di andare sotto 1-3, insomma, servirà tutt’altro rendimento nella metà campo offensiva, ma loro stessi sono i primi a saperlo. “Per molti ragazzi è una cosa nuova, ma altri invece sanno cosa serve e non stanno tremando” ha detto il veterano Danny Green. “Tutti nello spogliatoio volevano giocare subito un’altra partita. Fortunatamente c’è poco tempo tra una gara e l’altra: penso che i giovani saranno eccitati dalla sfida che rappresenterà questa gara-4”.