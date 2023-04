Nella serie contro Cleveland Jalen Brunson ha iniziato a esultare in maniera particolare dopo i suoi canestri decisivi, portandosi una mano al volto con il naso all’interno dell'incavo tra pollice e indice e l'anulare piegato all'indietro. Un gesto che lui stesso non ha voluto spiegare ("Non preoccupatevene" ha risposto a precisa domanda) ma che alcuni hanno spiegato come omaggio a Paulo Dybala. Ma come sarebbe possibile?

Le grandi prestazioni di Jalen Brunson nella serie contro i Cleveland Cavaliers hanno inevitabilmente acceso i riflettori sul playmaker dei New York Knicks, che ha trascinato i suoi sul 3-1 nella serie. E dopo l’ennesimo canestro d’autore in gara-4 Brunson ha sfoggiato la sua nuova esultanza , lasciando di stucco anche Jeff Van Gundy nella telecronaca per ESPN ("Non ho idea di che cosa significhi"). Ma in cosa consiste? Dopo i canestri più importanti, Brunson si porta la mano al volto mettendo il suo naso nell’incavo tra pollice e indice , piegando poi l’anulare per formare una sorta di "3" con le dita — un gesto che in questa stagione ha usato spesso per celebrare i canestri da tre , ma che solo da poche settimane si porta al volto. Un’esultanza che ha lasciato perplessi i tanti che l’hanno vista, e lui stesso ha mantenuto il mistero: a precisa domanda di Lisa Salters di ESPN dopo il match, Brunson ha schivato la risposta dicendo solo "Non preoccupatevene" , tirando poi dritto verso gli spogliatoi. Il mistero non ha fatto altro che aumentare la curiosità: c’è chi dice che annusi l’incavo della mano, chi ci vede un 3, e chi invece — magari più appassionato di calcio — vede una specie di omaggio alla celebre "Dybala Mask" di Paulo Dybala.

L'esultanza di Brunson come quella di Dybala: la possibile spiegazione

Il gesto di Brunson non è identico a quello di Dybala, che per realizzare la sua maschera usa solo pollice e indice come una specie di “V” sotto al naso, ma la ricorda da lontano. C'è un indizio che potrebbe portare a una spiegazione del genere: a esultare come Brunson in panchina c’è molto spesso il suo grande amico Josh Hart, con cui ha vinto al college a Villanova e con cui si è ritrovato a febbraio ai New York Knicks, che invece è certamente un super appassionato di calcio (come si capisce facilmente dal suo account Twitter in cui spesso commenta le vicende calcistiche del vecchio continente) e ha sicuramente familiarità con l’esultanza dell’attaccante della Roma. In attesa di una spiegazione ufficiale da parte dei protagonisti, l’ipotesi "Dybala Mask" non è del tutto da scartare, come suggerito anche dagli YouTuber di No Dunks.