Atlanta-Boston: gara-6 stanotte in diretta su Sky

I Celtics vanno a caccia della quarta e ultima vittoria nella serie, dopo il passo falso casalingo in gara-5 e il primo match point sprecato contro gli Hawks: Atlanta ritrova Dejounte Murray e spera che un trascinante Trae Young riesca a regalare un'altra serata magica al pubblico della Georgia. Un match da non perdere anche sui canali Sky Sport, in replica con il commento in italiano di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

I Philadelphia 76ers aspettano (e sperano di recuperare Joel Embiid dall’infortunio il prima possibile), mentre Boston e Atlanta continuano la battaglia in una serie playoff di primo turno più complicata del previsto per i Celtics - battuti in gara-5 dal super canestro da tre punti di Trae Young e con i tifosi della Georgia pronti a supportare una squadra che vuole regalarsi una gara-7 che sarebbe già un grande traguardo. Sotto 3-2 nella serie, gli Hawks non possono commettere passi falsi, non più, aggrappati a un Young da 26 punti e 10 assist di media e pronti a riabbracciare Dejounte Murray - scatenato sui social e si spera meno scalmanato in campo nei confronti di arbitri e avversari. Senza infortunati e con coach Snyder che sta mostrando il suo valore , Atlanta spera di mandare ancora una volta in crisi i meccanismi difensivi di Boston e di bissare l’impresa fatta da Miami contro Milwaukee.

Dall’altra parte invece Boston spera di trovare un Jayson Tatum in serata, autore al momento di 30 punti di media con 8.8 rimbalzi e 4.6 assist a condire un boxscore non sempre generoso per il giocatore da cui passano i destini dei Celtics - spesso sapientemente supportato anche da Jaylen Brown, con i biancoverdi che vedono in questi playoff la grande opportunità di completare un percorso iniziato oltre cinque anni fa e al quale manca la conquista del titolo NBA. Per arrivare fino in fondo tocca iniziare però dal battere Atlanta in gara-6: un match da seguire su Sky Sport NBA in replica con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.