L.A. Lakers-Memphis, stanotte gara-6 su Sky Sport

La squadra di Los Angeles, avanti 3-2 nella serie contro Memphis, non vuole sprecare il secondo match point nel testa a testa con i Grizzlies - provando così a conquistare la qualificazione per le semifinali della Western Conference. Ja Morant e compagni sono apparsi più energici e in forma dei gialloviola in gara-5, ma ai playoff in 48 ore può cambiare tutto. Gara-6 è su Sky Sport, con il commento in replica di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Il primo match point è sfuggito di mano ai gialloviola e ora i Lakers sanno che, giocando in casa a Los Angeles, non possono permettersi ulteriori passi falsi e complicare una serie che meno di 48 ore fa sembrava in discesa: LeBron James è apparso stanco, appesantito e forse anche infortunato al piede (non lo sapremo mai, almeno finoa l termine dei playoff dei Lakers), ma condannato dal ritmo serrato dei playoff NBA a non poter rifiatare. A margine della sfida persa a Memphis, il n°6 dei Lakers ha spiegato con poche parole la sua prestazione: “Ho fatto schifo”, reduce dai 15 punti e 10 rimbalzi di un match in cui Anthony Davis ha provato invano a tenere a galla la squadra californiana. In gara-6 servirà molto di più, a partire dai vari D’Angelo Russell, Austin Reaves e un supporting cast che dovrà assumersi responsabilità e scaricare almeno in parte il peso dalle spalle di James&Davis. Una partita insomma da non perdere e da seguire sui canali Sky Sport nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 aprile alle ore 4.30 e con il commento in replica di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.