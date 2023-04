I Lakers eliminano Memphis, impresa Kings: gara-7

4/8

Cancellate quindi tutti gli impegni e segnatevi la data sul calendario: gara-7 per decidere la vincente tra Sacramento Kings e Golden State Warriors si disputerà domenica 30 aprile alle 21.30 italiane in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW, la giusta e degna conclusione della serie più bella di questo primo turno di playoff. Può essere la prima vittoria in una serie di playoff per i Kings dal 2004 oppure il proseguo della dinastia Warriors per continuare a difendere il titolo: in ogni caso è da non perdere