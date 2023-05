Ancora LeBron contro Curry: la serie su Sky Sport

12/14

LEBRON VS STEPH, LA SFIDA "PERDUTA" DEL 2021 | In quella zona grigia tra la regular season e i playoff c’è in realtà un’altra sfida da dentro-o-fuori tra James e Curry. Ci riferiamo a quella del 21 maggio 2021 al torneo play-in per accedere alla post-season, con i Lakers di James (in tripla doppia da 22-11-10) capaci di battere Curry (37 punti) per 103-100 grazie anche a una tripla di LeBron a 58.2 secondi dalla fine proprio in faccia a Steph, sostenendo dopo il match di aver segnato quel canestro praticamente senza vedere il ferro per via di un colpo all’occhio