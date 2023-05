Steph Curry in gara-7: nessuno mai a quota 50 punti

Alla gara-4 di LeBron contro Memphis, a replicato di par suo Steph Curry con la prestazione fin qui forse più incredibile di questi playoff assieme ai 56 punti di Jimmy Butler contro Milwaukee in gara-4 del primo turno a Est. Perché con la serie in bilico, e i suoi Warriors in trasferta sul campo di Sacramento per una partita senza domani - da dentro e fuori - Curry non solo ha segnato 50 punti, non solo ha mandato a bersaglio 7 triple, ma anche stabilito il suo record in carriera per punti in area segnandone 22 contro la difesa dei Kings, che per tutta la sera non ha avuto risposte davanti alle megie del n°30 di Golden State.

E ora è tutto pronto perché LeBron James e Steph Curry tornino ad affrontarsi ai playoff, a 8 anni dalla prima volta, a 5 dell'ultima. Una sfida - quella tra Golden State e Los Angeles Lakers, tutta da gustare, sui canali di Sky Sport