LeBron vs Steph su Sky: tutti gli appuntamenti tv

NBA

Ancora LeBron contro Curry: la serie su Sky Sport

Per la quinta volta nelle loro carriere LeBron James e Steph Curry si affronteranno in una serie di playoff. Dopo le quattro finali NBA consecutive dal 2015 al 2018, i due giocatori in attività più famosi al mondo si affrontano nella serie tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors che comincia nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio — una serie tutta da seguire sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW LEBRON CONTRO CURRY: LA SERIE È LIVE SU SKY

DATE E ORARI DELLA SERIE SU SKY | La serie tra Warriors e Lakers sarà in diretta su Sky Sport NBA e in replica il giorno successivo con commento in italiano GARA-1: nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 alle 4.00

GARA-2: nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 alle 3.00

GARA-3: nella notte tra sabato 6 e domenica 7 alle 2.30

GARA-4: nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 alle 4.00

GARA-5*: nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 (orario TBD)

GARA-6*: nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 (orario TBD)

GARA-7*: domenica 14 (orario TBD) *se necessaria

LEBRON & STEPH | Sono i due giocatori in attività più famosi al mondo. Sono i due giocatori che maggiormente hanno influenzato gli ultimi 10 anni di NBA. Sono i leader di due delle squadre NBA più tifate in assoluto. Sono curiosamente nati nello stesso ospedale di Akron, Ohio, a quattro anni di distanza l’uno dall’altro. E sono, se non proprio amici, quantomeno dei rivali che si rispettano moltissimo. La storia di LeBron James è inevitabilmente legata a doppio filo a quella di Steph Curry e viceversa, e da domani ci sarà un nuovo capitolo