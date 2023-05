NBA

Harden manda ko Boston, Denver 2-0 con super Jokic

Philadelphia sbanca Boston in gara-1 senza Joel Embiid ma con un super Harden da record playoff con 45 punti e 7 triple a segno. Non bastano a Boston i 39 punti di Jayson Tatum. Partita a basso punteggio a Denver, dove i Suns hanno un Durant impreciso al tiro e perdono Chris Paul per infortunio nel terzo quarto: serata da incubo per Murray, l'eroe di gara-1, ma ci pensa un Jokic formato MVP

BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS 115-119 | Non c'è Embiid per Phila, ma i Sixers hanno il miglior Harden della sua carriera ai playoff oltre al contributo fondamentale di Maxey (26 punti con 10/24 al tiro) e Harris (8/16 per 18 punti) ma anche di un Melton che segna tutti i suoi 17 punti nel primo tempo. A spuntarla nel finale nel finale sono i Sixers, che così strappano il fattore campo nella serie ai Celtics con un quarto quarto da 32-28 dopo che le due squadre erano entrate nell'ultima frazione appaiate a quota 87

James Harden aveva già segnato 45 punti in una gara di playoff (con Houston, contro Golden State nel 2015) ma sceglie un gran momento - in assenza di Embiid - per pareggiare il suo massimo in carriera in postseason. Lo fa con una gara da 17/30 al tiro (con il 50% da tre, 7/14) e un perfetto 4/4 dalla lunetta, segnando anche la tripla decisiva a 8.7 secondi dalla fine e aggiungendo 6 assist e 2 recuperi a fronte di 3 sole palle perse