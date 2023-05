Celtics vs Sixers, gara-2 LIVE su Sky alle 2:00

Dopo la soprendente vittoria di gara-1, questa notte andrà in scena il secondo capitolo di Celtics-Sixers. Tatum e compagni sono già costretti a vincere per pareggiare una serie che si è complicata sin dall'inizio. Merito di James Harden che, vista l'assenza di Embiid, ha preso in mano la squadra e ha messo a referto 45 punti. Gara-2 è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, ma anche in streaming su NOW, a partire dalle 2:00 e in replica con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna

È solo gara-2 ma ha l'aspetto di un'ultima chiamata per i Boston Celtics. Già, perché nonostante i Philadelphia 76ers si siano presentati lunedì notte al TD Garden orfani del nuovo MVP Joel Embiid, sono riusciti a prendersi subito il fattore campo e a portarsi sull'1-0 nella serie. Gran parte del merito va a James Harden, che si è caricato sulle spalle tutto il peso delle responsabilità e si è reso protagonista di una prestazione superlativa, con 45 punti a referto (con il 50% da tre), eguagliando il suo record personale ai playoff. Philadelphia però non è stata solo Barba: da sottolineare anche le prestazioni di Tyrese Maxey, 26 punti per lui, di Tobias Harris, 18, e di De'Anthony Melton, che ha segnato tutti i suoi 17 punti nel primo tempo. Ai Celtics non è bastata la serata eccezionale di Jayson Tatum, che ha chiuso con una doppia doppia da 39 punti e 11 rimbalzi. A quelli di Tatum vanno aggiunti i 23 punti di Jaylen Brown -ottenuti con percentuali al tiro ottime- e i 20 di Malcolm Brogdon dalla panchina. Servirà una gestione degli ultimi possessi diversa per Boston davanti al proprio pubblico per pareggiare la serie prima di trasferirsi in Pennsylvania: appuntamento per la diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, ma anche in streaming su NOW, e per le repliche con il commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.