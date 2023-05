Beverley e Westbrook: "Vogliamo l'anello"

Patrick Beverley e Russell Westbrook hanno diritto all'anello a fine stagione? Beh, secondo loro sì. Lo ha dichiarato lo stesso Beverley durante una puntata del suo "Pat Bev Podcast with Rone". L'ex giocatore dei Los Angeles Lakers ha infatti raccontato di aver incontrato Russell Westbrook in palestra ed è stato proprio in quell'occasione che l'ex guardia dei Lakers gli avrebbe detto di pretendere l'anello in caso di un trionfo gialloviola nei playoff. Ovvimente Beverley è d'accordo con il suo ex compagno di squadra perché, come lui, ha iniziato questa stagione a Los Angeles. Beverley è sceso in campo 45 volte con i Lakers prima di essere scambiato con gli Orlando Magic e poi approdare ai Chicago Bulls. Situazione analoga per Westbrook, che ha totalizzato 52 presenze in gialloviola prima di passare agli Utah Jazz e poi firmare con i cugini dei Clippers. La stagione dei Lakers era iniziata con non poche difficoltà (2-10 nelle prime 12 partite), ma proprio grazie alle trade che hanno coinvolto proprio Beverley e Westbrook, e che hanno portato a Los Angeles giocatori come D'Angelo Russell, Jarred Vanderbilt e Malik Beasley, che i Lakers hanno costruito un roster in grado prima di conquistare i playoff e poi di gettare le basi per una corsa al titolo. Non è un caso, infatti, che al primo turno dei playoff si siano sbarazzati dei Memphis Grizzlies (secondi in regular season a Ovest) e che poi abbiano già strappato il fattore campo nella semifinale di Conference contro i Golden State Warriors, al momento sull'1-1 (clicca qui per rivedere gli highlights di gara-2). Ricevere l'anello per aver disputato una parte di stagione con una franchigia che poi riesce a diventare campione NBA non regala mai una sensazione di merito, soprattutto nel caso di un giocatore dello spessore di Russell Westbrook, inserito anche tra i 75 più grandi giocatori della storia NBA. Ma a quanto pare a lui interessa poco la narrativa e preferisce comunque vincere il suo primo anello pur non avendo giocato l'intera stagione con i Lakers.