Jaylen Brown lo ha definito "il momento più folle che mi sia capitato di vedere su un campo da basket" : "Ho visto Grant [Williams] finire con la testa sotto i piedi di un uomo di 135 chili... ". OK, forse Brown ha un po' esagerato - in fondo Embiid di chili ne pesa "solo" 127 - ma il senso è quello: nel quarto quarto di gara-3 tra Philadelphia e Boston, infatti, due giocatori dei Celtics, Brown e Williams, sono finiti a terra mentre il centro dei Sixers stava perdendo l'equilibrio. Embiid ha cercato in tutti i modi di evitare gli avversari sul parquet davanti a lui, ma a un certo punto il piede a terra doveva metterlo e ha finito per metterlo proprio sulla testa del povero Grant Williams , costretto poi ad andare in panchina a farsi medicare. "Dannazione, mi ha proprio 'asfaltato'. Mi reputo fortunato che è riuscito a evitare di mettere tutto il suo peso sulla mia testa - ha dichiarato l'ala dei Celtics - ma di sicuro mi ha preso per bene. Credo che abbia sentito di essere atterrato sul mio viso, per cui ha cercato di trattenere il piede . Mi fa ancora un po' male, ma passerà".

Le telecamere catturano le scuse (sincere) di Embiid a Williams

Che l'incidente fosse solo frutto di una sfortunata sequenza di eventi - e che non ci fosse la neppur minima intenzione di far male all'avversario da parte di Embiid - è testimoniato dallo scambio avvenuto in campo tra i due pochi minuti dopo il fatto, prontamente catturato dalle telecamere di ESPN. "Colpa mia, sono atterrato sulla tua testa?", si è premurato di chiedere il centro di Philadelphia al suo avversario. "Sono i playoff, fratello, nessun problema". "Siete caduti entrambi, ho provato a farlo anch'io...", si è scusato Embiid. "Lo so che stavi solo cercando di raggiungere il pallone". "Ho provato a saltarvi...". "Alla fine è per questo che battagliamo, no?", conclude Williams, bravissimo nel capire la dinamica dell'incidente e nel non incolpare Embiid, sicuramente in buona fede.