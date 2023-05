Presentata (inevitabilmente) come la sfida tra LeBron James e Steph Curry , prima di gara-3 il biglietto da visita del terzo episodio della serie tra Golden State e Lakers è già cambiato: gira tutto attorno ad Anthony Davis . Non perché LeBron o Steph non stiano tenendo fede alle aspettative attorno a loro (anzi), ma perché il rendimento del n°3 in gialloviola s embra essere la variabile che può indirizzare, da una parte o dall'altra, l'intera serie . Fermando l'analisi solo in superficie, si può osservare l'estrema altalenanza delle sue prestazioni fin qui contro gli Warriors, fenomenale in gara-1 (30 punti, 23 rimbalzi e 4 stoppate), apatico in gara-2 (11 con 7 rimbalzi). Ma l o stesso si può dire di tutta la sua serie di primo turno contro Memphis : 22+12 con 7 stoppate in gara-1, poi solo 13 punti e 8 rimbalzi in gara-2; 31+17 in gara-3, solo per fermarsi a 12+12 nella quarta partita della serie; e ancora: 31+19 in gara-5 ma 16 con 14 rimbalzi nella sesta. Sono dati che possono indicare qualcosa, ma che ovviamente non dicono tutto - e soprattutto ora ai Lakers del passato (leggi serie contro i Grizzlies) importa poco mentre tutta l'attenzione è sulle sfide che la difesa di Golden State può proporre a Davis.

I riflettori di gara-3 andranno quindi a puntare su Davis, ma non è certo solo lui l'unico protagonista della sfida. LeBron potrebbe regalare una prestazione "vintage"? Il supporting cast - da Hachimura a Reaves - sarà ancora una volta capace di recitare da protagonista? E poi, in casa Warriors: che partità disputerà Jordan Poole? Steph Curry proverà a farne ancora 50 come in gara-7 contro Sacramento o sceglierà ancora la dimensione "regista" (con 12 assist) di gara-2? Sarà ancora - come successo nell'ultimo episodio - Klay Thompson a far male alla difesa dei Lakers? Il n°11 di Golden State, cresciuto nel mito dei Lakers (visto che il padre ci giocava), ha avuto parole bellissime ricordando Kobe Bryant: "Cercherò di giocare al massimo per onorarlo. Senza quella tenacia e quella ferocia che metteva in campo ogni sera e che ho ammirato per anni non sarei il giocatore che sono oggi", ha detto.