Addio Nick Gilbert, figlio proprietario dei Cavs

I tifosi dei Cleveland Cavaliers e gli appassionati di NBA in genere sono diventati familiari con il personaggio di Nick Gilbert ormai da diversi anni. Tra il 2011 e il 2014 infatti è stato il figlio del proprietario dei Cavs Nick Gilbert a rappresentare la squadra alla Lottery del Draft, portando a casa ben due prime scelte assolute nel 2011 e nel 2013 e facendosi riconoscere per il suo spirito e per un papillon diventato di culto, tanto da portare fortuna anche un anno dopo quando a portarlo alla Lottery fu un dirigente dei Cavs per vincere anche quella del 2014 . Se Cleveland è riuscita a vincere il titolo del 2016 dopo il ritorno a casa di LeBron James, insomma, è anche in minima parte per merito suo dopo aver conquistato la prima scelta diventata Kyrie Irving, anche se il suo impatto non si ferma a quanto fatto come portafortuna dei Cavs .

Nick Gilbert infatti soffriva dalla nascita di neurofibromatosi di tipo 1, malattia che porta alla crescita di tumori non cancerogeni sul cervello, sulla colonna vertebrale e sulla pelle, e per la quale non esiste cura. All’età di 26 anni Nick Gilbert è scomparso a seguito di complicazioni legate alle sue condizioni genetiche, lasciando un vuoto nell’intera franchigia. "Nick è stato una luce e un’ispirazione per tantissime persone nei 26 anni della sua vita" hanno scritto i Cavs in un comunicato. "Che fosse ricoprendo il suo ruolo di portafortuna per diverse lotterie del Draft o usando la sua voce nella battaglia contro la neurofibromatosi, lo spirito indomabile di Nick è stata una forza trascinante per l’intera organizzazione". La franchigia ha dedicato a lui la stagione appena conclusa, la prima tornando ai playoff da cinque anni a questa parte, indossando dei papillon sulle divise del riscaldamento per onorare Nick e aumentare la consapevolezza sulla malattia, per la quale la fondazione dei Gilbert ha raccolto oltre 18 milioni di dollari dal 2017 a oggi.