La scoperta di Jokic da parte del pubblico "generalista"

Per quanto possa sembrare strano che una professionista di lunghissimo corso come Salters non "conosca" un due volte MVP della lega, negli Stati Uniti sono in molti del pubblico generalista a non essere particolarmente familiari con Jokic. Il fuso orario "strano" a cui giocano i Nuggets uniti a un mercato relativamente estraneo a quelli più grandi rendono le partite di Denver difficili da seguire su entrambe le coste est e ovest, dove vive la maggior parte della popolazione USA, per non parlare del fatto che difficilmente i Nuggets vengono messi in prime time nei grandi eventi del calendario NBA come l’Opening Night o il Natale. Per una lunga storia di diritti tv, inoltre, le partite dei Nuggets per lungo tempo non sono state visibili neanche nell’area metropolitana di Denver, perciò anche la gente del Colorado non è perfettamente al corrente di che momento sia per la franchigia. L’unica apparizione di Denver in finale di conference, poi, risaliva al 2020 nella bolla di Orlando, con le partite disputate nel bel mezzo dei mesi di agosto e settembre, in un anno decisamente particolare in tutto il mondo per via della pandemia. Come ha detto anche coach Michael Malone (non senza polemica), "Ci sono tante persone che stanno cominciando a conoscere solo adesso chi è Nikola Jokic e lui è in grado di chiudere una prestazione da 34-21-14 viaggiando a una tripla doppia di media ai playoff". Dopo questa serie e questi playoff, però, nessuno ha più scusanti per non conoscere un giocatore destinato alla Hall of Fame.