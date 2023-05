Malone alza la voce: "Parlano tutti dei Lakers"

Dopo il successo in gara-2, l’allenatore dei Denver Nuggets Michael Malone ha alzato la voce in conferenza stampa chiedendo rispetto per la sua squadra e i suoi giocatori: "Dopo gara-1 tutti parlavano solo dei Lakers e nessuno della prestazione storica di Nikola Jokic. Ma potete prendere su e portare a casa, perché siamo noi a essere sopra 2-0"

Oltre ad affrontare i Los Angeles Lakers in campo, in queste finali di conference i Denver Nuggets stanno cercando di cambiare anche la narrativa che li riguarda, provando a guadagnarsi il rispetto e le attenzioni che pensano di meritare. Nonostante una regular season conclusa con il miglior record nella Western Conference, infatti, in tanti avevano pronosticato addirittura un’uscita al primo turno per Nikola Jokic e soci, dati come sfavoriti anche per la serie di secondo turno contro i Phoenix Suns di Kevin Durant e Devin Booker, figuriamoci contro i Los Angeles Lakers di LeBron James e Anthony Davis. La realtà dei fatti invece è molto diversa: con il successo in gara-2 i Nuggets hanno ora un record di 10 vittorie e appena 3 sconfitte ai playoff, portandosi sul 2-0 facendo valere ancora una volta il fattore campo (otto partite in casa e otto vittorie finora) e arrivando a due vittorie dalle prime Finali NBA della loro storia.