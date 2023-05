I Denver Nuggets nella loro storia si sono ritrovati sei volte avanti per 2-0 in una serie di playoff. Il record? 6-0. Con questo biglietto da visita Nikola Jokic e compagni si presentano alla Crypto.com Arena di Los Angeles per gara-3 (in diretta alle 2.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento in italiano affidato ad Alessandro Mamoli e Davide Pessina) per una partita che in casa Lakers sa tanto di ultima spiaggia. Anche i gialloviola hanno una statistica a cui aggrapparsi, visto che tra le mura amiche, in questi playoff, non hanno ancora perso (tre successi contro Memphis al primo turno, tre contro Golden State al secondo). E se è vero che i Nuggets non hanno mai sconfitto in una serie di playoff i Lakers nella loro storia (7 incontri in postseason, 7 vittorie per i gialloviola), dopo il ko subìto in rimonta in gara-2 a L.A. le preoccupazioni non mancano. Innanzitutto occorre capire come contenere (fermarlo è impossibile) Nikola Jokic, sempre in tripla doppia nelle ultime quattro partite di playoff; lo stesso vale per Murray, autentico eroe di gara-2, che finora contro i Lakers viaggia a 34 punti di media con oltre il 52% dal campo e il 45.5% (10/22) da tre. Denver in generale ha un'efficienza offensiva di 120 punti per 100 possessi, perché non sono state solo le due superstar a far male ai gialloviola.