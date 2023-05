"Humbly". In tutta umiltà. Un'espressione che a Boston sono pronti a far diventare un grido di battaglia (come lo slogan "Unfinished business", in bella mostra sulle sopramaglie dei giocatori in panchina, dopo essere arrivati in finale NBA lo scorso anno ma essersi fermati a un passo dal titolo). Un'espressione che rimanda alla sfida di secondo turno che Tatum e compagni hanno sostenuto contro i Philadelphia 76ers, e in particolare alla gara-6 che ha visto il n°0 dei Celtics faticare tantissimo all'inizio (1/14 al tiro per iniziare la partita) e poi esplodere nel quarto quarto, segnando 16 dei suoi 19 punti finali con quattro triple decisive. Intervistato a caldo appena chiusa la gara, le parole di Tatum sono proprio state: "In tutta umiltà, penso di essere uno dei migliori giocatori al mondo". Lo ha dimostrato la partita successiva, la decisiva gara-7 chiusa con 51 punti (il massimo di sempre per una gara-7 nella storia dei playoff NBA) e allora quel termine usato all'inizio della sua intervista ("Humbly", umilmente) è diventato un mantra per i tifosi biancoverdi. Al punto che la parola è presto finita su una t-shirt e la t-shirt è prontamente finita sulle spalle dello stesso Tatum, che l'ha sfoggiata nel prepartita di gara-2 contro gli Heat.