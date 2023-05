Denver vince anche gara-3 a LA: Finals a un passo

7/7

Da adesso in poi però sono tutte elimination games per i Lakers, che torneranno in campo per evitare il cappotto nella notte tra lunedì e martedì sempre alla crypto.com Arena di Los Angeles per gara-4. A Est invece la serie si trasferisce a Miami dove gli Heat possono portarsi sul 3-0 nella serie contro i Boston Celtics, chiamati a rimontare un doppio svantaggio accumulato in casa: palla a due alle 2.30 di stanotte in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi