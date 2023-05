Gara-4 Lakers-Nuggets stanotte alle 2.30 su Sky

A nessuno nella storia è mai riuscito l’epico tentativo di rimontare una serie di playoff dopo essere andati sotto 3-0 (0-149 il bilancio all-time per la squadra in svantaggio). Eppure, è questo che devono provare a fare LeBron James e compagni se vogliono strappare un pass per le Finals. Compito durissimo, soprattutto considerando l’avversario, i Nuggets della coppia Nikola Jokic-Jamal Murray, on fire in questi playoff. Nelle prime tre gare i Lakers sono riusciti a stare a contatto con Denver ma alla fine poco hanno potuto fare per arginare il genio del centro serbo, reduce da quattro triple doppie consecutive e giunto ormai alla tredicesima della sua carriera ai playoff. Questo anche perché, oltre ad Anthony Davis, ai gialloviola mancano centimetri nelle rotazioni. In vista di gara-4 arriva una tiepida speranza dallo staff medico, perché potrebbe tornare a disposizione dopo nove partite di stop Mo Bamba, assente dalla serie contro i Memphis Grizzlies. Non si tratta certo della soluzione a tutti i problemi in casa Los Angeles ma sicuramente è una freccia importante nella faretra di coach Darvin Ham. Dentro o fuori, dunque per i Lakers, mentre i Nuggets provano a sfruttare il primo match point per raggiungere le prime finali NBA della loro storia (dopo aver perso quelle ABA nel 1976). Il verdetto stanotte alle 2.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in streaming su NOW.