LeBron James pensa al ritiro: "Devo riflettere"

LeBron James ha messo in campo tutto quello che aveva in gara-4 contro Denver per provare ad allungare la serie e tentare una rimonta da 0-3 mai riuscita prima nei playoff. Ma i suoi 40 punti con 10 rimbalzi e 9 asists in - addirittura - 48 minuti sul parquet non sono bastati ai Lakers. Anche perché il Re è forse arrivato stanco nel finale, fallendo due occasioni per pareggiare la partita e portarla ai supplementari. E' arrivata quindi un'eliminazione molto dolorosa per i gialloviola, che dopo un avvio di stagione terribile avevano raddrizzato la situazione e sognavano un altro titolo dopo quello del 2020 nella bolla. Per LeBron sarebbbe stato il quinto anello in carriera, ma Denver e Jokic si sono rivelati troppo forti. E la delusione è apparsa chiara nelle parole a fine partita di LeBron, che ha parlato inaspettatamente di ritiro. "Ho molto su cui pensare - ha spiegato -, a livello personale sulla possibilità di proseguire con il basket, devo riflettere a fondo". E a chi gli ha chiesto come si dovessero interpreatre esattamente queste parole, e se quel 'futuro nel basket' fosse immediato, ha risposto "Sì, devo capire se voglio continuare a giocare". "Quindi potresti ritirarti?", "Ci devo pensare". Parole che hanno ovviamente scosso il mondo NBA, anche perché il Re poco tempo fa aveva dichiarato di voler proseguire per giocare almeno una stagione con suo figlio Bronny, atteso in NBA nel 2024-2025. E dopo le dichiarazioni di LeBron i giornalisti più vicini a lui e ai Lakers hanno iniziato a ipotizzare quali potrebbero essere i suoi prossimi passi.