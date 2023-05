La storia è un ciclo che si ripete, si dice. Ma nella storia della NBA è successo pochissime volte che una squadra sotto nel punteggio riuscisse a evitare l’eliminazione grazie a un canestro sulla sirena. Anzi, per la precisione solamente una, prima di stanotte. Per trovare un altro buzzer beater di una squadra in svantaggio per evitare l’eliminazione come quello realizzato da Derrick White questa notte per salvare i Boston Celtics in gara-6 contro i Miami Heat bisogna tornare infatti al 1989, a uno dei momenti storici della carriera di Michael Jordan. Il suo "The Shot" sulla testa di Craig Ehlo contro i Cleveland Cavaliers, infatti, è l’unico precedente di un canestro realizzato nelle stesse condizioni di quello segnato da White (buzzer beater, sotto nel punteggio, sull’orlo dell’eliminazione), oltretutto in trasferta. In generale si tratta del sesto buzzer beater per evitare l’eliminazione nella storia dei playoff, il primo dai tempi di quello di Kawhi Leonard in gara-7 del 2019 contro i Philadelphia 76ers con i celebri quattro rimbalzi sul ferro prima di entrare (gli altri tre: Jerry Bayless nel 2015 contro Chicago, Elgin Baylor nel 1964 contro gli Hawks e Cliff Hagan nel 1957 contro i Celtics). La curiosità? Anche in quella partita di Toronto c’era Jimmy Butler a subire il canestro alla sua ultima partita con la maglia dei Sixers, ma stavolta avrà la possibilità di rifarsi nella gara-7 che si disputerà nella notte tra lunedì e martedì alle 2.30 in diretta su Sky Sport.